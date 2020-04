Ismael Tajouri-Shradi: „Ich hoffe, die Menschheit vergisst nicht“

Tajouri-Shradi (rechts) unterschrieb erst im Jänner bis 2022 in New York. „Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt.“

Ismael Tajouri-Shradi (26) erlebt die Pandemie als Fußballprofi im Epizentrum New York. Über den neuen Alltag in der Stadt, die plötzlich doch schläft.

Seit Jänner 2018 nennt Ismael Tajouri-Shradi New York sein Zuhause. Von der Wiener Austria zog es den Offensivspieler damals zu New York City FC: Times Square statt Verteilerkreis, sozusagen. Für den libysch-österreichischen Doppelstaatsbürger ging damit ein Traum in Erfüllung. „Viele Menschen wollen einmal in ihrem Leben New York sehen. Ich genieße das Privileg, hier arbeiten und leben zu dürfen“, sagte Tajouri-Shradi der „Presse am Sonntag“ schon im Oktober 2018. Der 26-Jährige hatte sich Hals über Kopf in die Metropole am Hudson River verliebt, denn: „Wenn du einmal in diese Stadt eintauchst, dann fühlst du dich wie ein neuer Mensch.“