Balkonien ruft!

Die Erwartungen sind hoch: Im Coronasommer ist der Balkon Urlaubsziel, Schanigarten und Liegeplatz zugleich. Eigentümlich war diese privat-öffentliche Fläche schon immer.

Die Pelargonien und Fuchsien sind eingepflanzt, die Balkonmöbel abgestaubt, der Boden geschrubbt, und all die fehlenden Bestandteile für ein top ausgestattetes Balkonien konnte man dank der dieswöchigen Baumarkt-Eröffnung auch noch besorgen. Die Aufmerksamkeit ist den Balkonen in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen sicher. Von hier aus (und aus den Fenstern) applaudieren Menschen regelmäßig den vielen Systemerhaltern zu, hier wird musiziert, selbst Theaterstücke werden aufgeführt, hier scheint wenigstens die Sonne noch so, als wäre alles in Ordnung da draußen.