Königin Elizabeth II.: „Disziplin ist für sie alles“

Die Queen, Elizabeth II., wird am Dienstag 94 Jahre. Seit 68 Jahren steht sie an der Spitze Großbritanniens und des Commonwealth. Sie ist auch in der Corona-Krise ein Fels in der Brandung.

Ob Queen Elizabeth schon einmal der Stoßseufzer des seligen österreichischen Kaisers Franz Joseph – „Mir bleibt doch nichts erspart!“ – über die Lippen kam, ist nicht überliefert. Aber wenn die britische Königin am Dienstag auf Schloss Windsor nahe London zurückgezogen ihren 94. Geburtstag feiert, überschattet nicht nur die Coronavirus-Seuche ihren Festtag. Die Zahl der Todesopfer ob des Virus in den Krankenhäusern wird dann wohl 15.000 überschritten haben, und weiter gelten strenge Ausnahmebestimmungen.