Kleine goldgelbe Blütenmeere

Die zaubert dieser Tage die Elfenblume unter die Bäume, dann kommt das rot-grüne Laub.

Ein Blümlein, das am Gehölzrand, unter Bäumen und an anderen eher wenig beachteten, weil schwierig zu bepflanzenden Gartenzonen gerade seinen ersten Auftritt hat, ist ebenfalls als Blattschmuckpflanze zu nennen. Die Elfenblume, Epimedium, ist tatsächlich in jeder Hinsicht so bezaubernd, dass ihr nun eine eigene Geschichte, ja eine Ode zuteilwerden muss. Die Elfenblume wird ihrem Namen lediglich in ihrem Aussehen gerecht, denn tatsächlich ist die Kleine einer der zähsten, anspruchslosesten Bodendecker, die man in seinen Garten holen kann.