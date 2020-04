Kuscheln wie Jacky Kennedy

Luxus-Loungewear und edle Pyjamas wurden einst vom Jetset auf Capri ausgeführt. Nun folgt eine neue Blütezeit – in intimerem Setting.

Eines der beliebtesten Outfits der Jetset-Society in den Sechzigern, etwa für chique Cocktailpartys an Urlaubsorten, war – ein Pyjama. Allerdings kein schnöder Schlafanzug, sondern der luxuriöse „Palazzo-Pyjama“ (so die Worte der legendären „Vogue“-Chefredakteurin Diana Vreeland), den die georgischstämmige Prinzessin Irene Galitzine 1960 für die römische, später die internationale Hautevolee erfand.