Aris Fioretos: Höhenflüge über Berlin

Rückblicke auf die 1920er-Jahre sind derzeit en vogue. Jener von Aris Fioretos lohnt sich: Er erzählt von einer Flugpionierin und der Liebe zwischen zwei Frauen.

Ein kleines Zimmer in einer Pension, wo nur einmal pro Woche ein Bad genommen werden darf, eine Stelle im Verkaufsraum von BMW, wo sie Motorräder wartet und der Chef sie für überqualifiziert hält: Wir sind in den 1920er-Jahren in Berlin und das ist das neue Leben von Nelly B.

Früher, da hat sie in Stockholm Bildhauerei studiert, als Außenseiterin im Studienbetrieb Wolkenskulpturen geschaffen. Später wurde sie Deutschlands erste Pilotin, betrieb mit ihrem französischstämmigen Mann eine Flugschule in Johannistal. Dann kamen der Krieg, die Schulden, das Ende der Schule – und der Ehe. Auch wenn diese auf dem Papier noch existiert, hat Nelly den fürsorglich über sie wachenden Paul verlassen. Wofür, weiß sie noch nicht.

Doch dann lernt die Enddreißigerin die ebenso junge wie selbstsichere Werbeexpertin Irma kennen, und Sehnsüchte, die ihr Leben immer begleitet haben, lassen sich nicht mehr ignorieren.

Aris Fioretos, schwedischer Schriftsteller griechisch-österreichischer Herkunft, hat seinen Roman in biografischen Eckpunkten der deutschen Flugpionierin Melli Beese nachempfunden. Dazwischen lässt er eine schwierige Liebe ebenso real werden wie ein erstaunlich modern wirkendes Berlin. Sein Stil ist dicht, für manchen Geschmack vielleicht etwas sehr poetisch. Viele Bilder aber passen, etwa wenn Nelly „Kohlensäure im Blut“ hat, beim Fliegen wie in der Liebe. Ihr Herz ist freilich gefährdet – emotional wie medizinisch gesehen. tes

Aris Fioretos: „Nelly B.s Herz“, übersetzt von Paul Berf, Hanser Verlag, 336 Seiten, 24,70 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2020)