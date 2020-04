Leif Randt: Die Liebe in Zeiten vor Corona

Leif Randt legt einen brillant gegenwärtigen Roman vor, eine „Lovestory“ der selbstreflexiven Generation Instagram. Und einen, der durch die Pandemie stark verlieren wird.

Sie sagen ständig nice und denken Worte wieEnjoyment; sie verstehen sich so gut mit ihren Eltern, als wären diese ihre Freunde oder Therapeuten; sie achten darauf, dass sie sich ausreichend bewegen und gut und abwechslungsreich essen, fahren viel und gern Zug und drehen sich permanent um sich und ihre Beziehungen. Es sind die gut ausgebildeten, wohlhabenden, Social-Media-affinen Millennials (so nennt man die Generation der Jahrgänge 1981 bis 1996), die Leif Randt in seinem neuen Roman „Allegro Pastell“ genau beschreibt. Und eines gleich vorweg: Das gelingt ihm erstaunlich gut, weil er Sprache und Codes mancher Vertreter dieser Generation (man soll ja bitte nie alle in einen Topf werfen) so akribisch nachzeichnet, als ob er einige dieser Typen abgepaust hätte. Vermutlich half, dass er selbst ein Millennial ist.

Im Zentrum seiner „Lovestory aus den späten Zehnerjahren“, wie es auf dem Klappentext heißt, stehen Jerome (35, Webdesigner, wohnhaft in der Provinz nahe Frankfurt am Main) und Tanja (soeben 30 geworden, gefeierte Jungautorin mit Instagram-Profil, Berlin-Neukölln). Zwei aufgeräumte, neugierige Seelen, die seit Kurzem eine Fernbeziehung führen und sehr genau wissen, wie sich sich einzeln und als Paar inszenieren können. Nach Tanjas Ankunft in Frankfurt küssen sie sich in der U-Bahn mit geschlossenen Augen, und: „Jerome kokettierte mit der Rolle des überglücklichen heterosexuellen Partners.“ Tanja trägt gefälschte Markentaschen – vor allem, weil ihr der Gedanke gefällt, was andere deshalb Gutes oder Schlechtes über sie denken. Sie nehmen kontrolliert Drogen, sind ständig um Reflexion von Selbst und Partner bemüht, beim Nachdenken über sich selbst sagt Tanja einmal: „Ich bin schon ein Arschloch.“



How is Wien? Weil sie wissen, dass sie sich als Paar immer etwas zu sagen haben, planen sie auf Tanjas Berliner Balkon bewusst Teezeremonien, um sich zu beweisen, dass sie auch gemeinsam schweigen können. Schweigen bei grünem Tee, erhitzt auf 70 Grad.

Einmal fliegt Tanja nach Wien für eine Lesung im Literaturhaus. Vom Interview mit dem Radiosender FM4 bis zum Schnitzel in einem Wiener Beisl und der WhatsApp-Konversation mit einer guten Freundin („How is Wien?“) ist das die authentische Beschreibung davon, wie ein Hipster heute ein Wochenende in Wien verbringt.

Wir folgen Jerome und Tanja vom Frühling 2018 bis Sommer 2019. Natürlich wird ihre Liebe trotz all der Empathie und Selbstbeobachtung brüchig, in erster Linie, weil Tanja den Kontrollverlust sucht und in einer Affäre mit dem Freund ihrer besten Freundin findet. Aber die Liebe steht hier nicht im Vordergrund, sondern die kluge Analyse von Alltagsphänomenen und die präzise Beschreibung des Jetzt – ein Jetzt, das allerdings seit ein paar Wochen vorbei ist.

Leif Randts Roman wurde vom deutschen Feuilleton geradezu hymnisch gefeiert. Ijoma Mangold schrieb in der „Zeit“: „Von diesem Buch könnte eine neue Jugendbewegung ausgehen.“ Und: „Es ist definitiv eines der wichtigsten Bücher der deutschen Gegenwartsliteratur seit Christian Krachts ,Faserland‘. Kein Millennial wird künftig einen Roman schreiben können, ohne sich zu ,Allegro Pastell‘ zu verhalten.“



Ende der Reflexionsspirale? Es könnte allerdings auch sein, dass das Buch eines der ersten literarischen Opfer der Coronakrise wird. Hier geht es um Millennials (und ihre wohlhabenden Eltern), die keine existenziellen Sorgen haben und sich um sich selbst und ihr unmittelbares Gegenüber drehen können. Sich mit Reflexionsspiralen aufhalten können und sich die Zeit nehmen, in Codes zu denken und zu handeln.

Die Coronakrise trifft aber alle, auch die Millennials. Sie werden „Allegro Pastell“ (der Titel ist eine Anspielung auf die Berliner Allegro-Grundschule, in der Tanja aber auch Autor Leif Randt Badminton spielen) vielleicht aus sentimentaler Erinnerung an eine Zeit lesen, in der sie noch kaum echte Sorgen oder materielle Bedürfnisse plagten und sie im besten Fall belächeln. Ohne Coronakrise hätte dieses Buch vielleicht ein Kultbuch werden können.

