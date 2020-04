Windfall-Steuer zur Rettung von Medien?

In der Corona-Krise müssen Zeitungsverlage besonders kreativ sein. Wie ernst die Lage für die Branche ist, zeigen Meldungen aus zwei großen, recht unterschiedlichen Staaten Europas. Die originellste Idee zur Sanierung kommt von den Briten.

Die gute Nachricht zuerst: Derzeit boomt das Medienwesen hierzulande wie noch nie zu Lebzeiten der meisten Leser, Hörer und Seher. Öffentlich-rechtliche Sender kommen ihrem Bildungsauftrage in der Coronaviren-Krise vorbildlich nach, Privatsender benehmen sich in dieser Hinsicht zum Teil wie öffentlich-rechtliche Anstalten. Und die seriösen Zeitungen bleiben verlässliche Informationsquellen mit verstärktem Hang zur Innovation. Sie blühen besonders auch auf ihren Onlineplattformen auf und entwickeln dort zuhauf kreative Ideen, deren bessere hoffentlich auch nach der Pandemie Bestand haben werden. Just in der Quarantäne wird die Welt durch Medien tatsächlich zu einem globalen Dorf. Leitartikler renommierter Blätter mutieren zu täglichen Lebensberatern für unsere isolierten Haushalte.