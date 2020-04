Vormarsch der Millennials

Die Kunstökonomin McAndrew ortet den Aufstieg der jungen Generation. Die weltweiten Umsätze sind rückläufig.

Mit oder ohne Coronavirus erlebt der Kunstmarkt eine Phase der Umsatzrückgänge. Das mag in den letzten Jahren nicht dramatisch ausgefallen sein, aber es ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Kunstmarktökonomin Clare McAndrew beobachtet den Kunstmarkt seit mehr als einer Dekade, ursprünglich im Auftrag der Tefaf (The European Fine Art Fair) und seit ein paar Jahren auf Rechnung der UBS und Art Basel. Wer diese Berichte kontinuierlich verfolgt hat, sieht, dass seit 2014 die weltweiten Umsätze mit Kunst und Antiquitäten rückläufig sind. Der Höhepunkt war 2014 mit einem Umsatz von 68,2 Milliarden Dollar. Ab dann ging es bergab. 2019 betrug der Umsatz quer durch alle Sparten 64,1 Milliarden Dollar, ein Minus von fünf Prozent gegenüber 2018. 70 Milliarden Dollar scheint momentan die unerreichbare magische Grenze zu sein.



Die Marktführer. In den letzten Jahren hat sich auch bei der Aufteilung an der Spitze nichts verändert. Nach wie vor wird der Markt von den USA dominiert, gefolgt von Großbritannien und China, die gemeinsam 80 Prozent des weltweiten Umsatzes machen. Doch die Marktführer haben alle verloren, am stärksten Großbritannien, dessen Umsatz sich um neun Prozent im Vergleichszeitraum verringert hat. Das ist wohl auch dem Brexit geschuldet. Anders ist das Bild bei Händlern und Galerien, deren Umsatz auf 36,8 Milliarden Dollar gestiegen ist, ein Plus von zwei Prozent im Vorjahresvergleich. Vor allem Galerien hätten dem Bericht zufolge kräftig zugelegt, und zwar um 17 Prozent.