Spitäler fahren OP-Betrieb hoch

In den Wiener Spitälern wird das reguläre Programm schrittweise wieder aufgenommen. Ins Coronazentrum in der Messe kommen erste Patienten.

Wiens Spitäler setzen angesichts wieder sinkender Covid-19-Fallzahlen wieder Operationen an, die wegen der Coronakrise verschoben werden mussten. Um den Rückstau von rund 2000 nicht dringend nötigen Eingriffen schneller bewältigen zu können, gibt es erst einmal auch eine Zusammenarbeit mit Privatkliniken.

Die betroffenen Patienten werden aktiv vom Krankenanstaltenverbund kontaktiert, melden müsse sich niemand. 24 Stunden vor einem Eingriff wird nun ein verpflichtender Coronatest durchgeführt. Das allgemeine Besuchsverbot in Spitälern bleibt aber aufrecht, auch die Spitalsambulanzen bleiben vorerst weiter geschlossen.

Geöffnet wird indes das Betreuungszentrum in der Messe Wien. Dort wurden in den vergangenen Wochen Unterbringungskapazitäten für bis zu 3100 Coronapatienten mit leichten Verläufen geschaffen. Am Wochenende werden die ersten Personen die bisher leere Einrichtung beziehen.

Das habe nichts mit Kapazitätsengpässen in den Krankenhäusern zu tun, heißt es, vielmehr sei derzeit ein guter Zeitpunkt, mit der Besiedelung zu beginnen, damit sich ohne Druck Abläufe einspielen könnten. ?

