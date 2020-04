In der Not muss der Teufel streamen

Corona hat die heimische Filmlandschaft brach gelegt. Als Ausweichmanöver verlagern Festivals, Verleihe, und Filmemacher ihr Angebot ins Netz – und erweitern so den dürftigen heimischen Streaming-Pool. Ein Wegweiser.

Mehr als einen Monat ist es her, dass Österreichs Kinos schließen mussten – und am Freitag deuteten Vizekanzler Werner Kogler und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek an, dass sie wohl erst im Herbst wieder aufsperren könnten. Trübe Aussichten für Freunde dunkler Säle und großer Leinwände. Aber auch für die Filmwirtschaft, die von Corona weltweit durchgerüttelt wird.