„Doskos“ Schnüffler im Schilf

Es raschelt im Schilf des Steppensees und in der Langen Lacke.

Es ist nicht der Wind, der das Seegewächs beugt – und auch kein Fasan oder Rebhuhn. Zwischen Mörbisch und Illmitz lugt da und dort ein Kopf hervor, ausgerüstet mit Feldstecher – nicht Jäger auf der Lauer auf Seevögel und nicht Hobby-Ornithologen, die knöcheltief durchs Unterholz streichen und durch Untiefen stiefeln.

Nein, es sind Sheriffs im geschützten Naturreservat Neusiedler See auf der Jagd nach Eindringlingen mit Autokennzeichen aus Wien, Niederösterreich und selbst aus Oberwart oder Mattersburg. Eisenstadts Obersheriff hat sie als Schnüffler ins Schilf beordert. Niemand macht „Dosko“ etwas vor: Als kleiner Cop hat er das A und O der Polizeiarbeit von der Pike auf gelernt, und er stieg zum obersten Burgenländer auf, zum Landesvater und Protektor.

Als Jurist stellt sich ihm indes eine knifflige Frage. Was tun mit den Wappentieren, den Störchen? Den Zugvögeln, die sich aus dem fernen Afrika auf den Weg gemacht haben in die Tiefebene am Pannonischen Meer? Die Kamine um den Schilfgürtel okkupieren und schwerelos und majestätisch am Himmel über den See segeln? Ohne Lizenz und ohne Papiere. Womöglich weiß ein Landsmann Rat, wenngleich kein Parteifreund Doskos: Norbert Hofer, als Pilot Herr der Lüfte und der Luftraumüberwachung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2020)