Wie die Gerichte wieder hochfahren

In den Gerichtssälen wird es aber dem Richter obliegen, ob er einen Mundschutz verlangt.

In der Justiz beginnt man bereits wieder, Verhandlungen auszuschreiben. Vernehmungen per Video könnten Alltag werden, Masken im Verhandlungssaal auch.

Wien. Während momentan nur in dringenden Angelegenheiten prozessiert wird, laufen bei den Gerichten bereits die Vorarbeiten für den Mai. „Wir fangen jetzt wieder langsam an, Verhandlungen auszuschreiben“, sagt die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, zur „Presse“. Doch auch wenn im Wonnemonat wieder mehr Normalität Einzug hält, wird wenig so sein, wie es einmal war.