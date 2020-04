Reiche kaufen Aktien auf Pump

(c) REUTERS (STEFAN WERMUTH)

Wertpapier-Portfolios dienen als Sicherheit.

New York. Hochvermögende Kunden der UBS sehen das gegenwärtige Marktumfeld als niedrig bewertet an und steigern ihren Kredithebel, um daraus resultierende Chancen verstärkt nutzen zu können. „Der Hebel rückt zunehmend in den Fokus, und das wird sich aus unserer Sicht verstärken“, erklärte Tom Naratil, Ko-Chef der Wealth-Management-Sparte des Schweizer Bankkonzerns, zu Bloomberg TV. Zur Finanzierung neuer Kredite würden Wertpapier-Portfolios als Sicherheit hinterlegt.

Im Fokus neuer Investments stehe der Immobilienbereich. Wohlhabende Kunden schauten zunehmend aber auch auf strukturierte Produkte, Bonds aus dem Investment-Grade-Bereich, Hochzinsanleihen und manche Schwellenländer-Staatsanleihen.

Mit der Börsenerholung von den jüngsten Tiefs seien Nachschusspflichten weniger ein Thema. „Margin Calls waren im vergangenen Monat ein Problem, in diesem Monat nicht“, berichtete Naratil. Der Wert der Sicherheiten sei gestiegen. Im ersten Quartal hatten Kunden ihren Kredithebel noch gesenkt. (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2020)