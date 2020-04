Ja, auch in der neuen Realität muss man kritische Fragen stellen

Die Auswirkungen der Coronakrise werden immer dramatischer. Soll sie bewältigt werden, muss man kritische Stimmen hören und alles ständig hinterfragen.

Etliche Leser hatten auf meinen letzten Beitrag hin eingewendet, Kritik an der Regierung sei in Krisenzeiten nicht angebracht, ungerecht und besserwisserisch. Ich habe darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gelangt: Das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil wir in einer Krise sind, auch in einer dramatischen Wirtschaftskrise und in einer Krise des Rechtsstaats, gerade weil die Regierung mit einer in der Zweiten Republik nie dagewesenen Machtfülle ausgestattet ist – gerade deshalb muss man permanent kritische Fragen stellen und Meinungsfreiheit leben.