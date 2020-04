Die Germ ist doch bitte schön nie und nimmer männlich

(c) imago images/Westend61

Über das Geschlecht eines Wortes, das in den vergangenen Wochen eine steile Karriere machte.

Wir müssen reden. Ich habe durch Corona gelernt, dass es Leute gibt, die die Germ mit einem männlichen Artikel versehen. Das an sich wäre ja nicht schlimm, immerhin machen Menschen Fehler. Allein, und jetzt wird es bitter, diese Menschen sehen es genau umgekehrt. „Wer sagt bitte ,die Germ‘? Ist das so ein Wiener Ding?“

Tatsächlich scheint das Land in zwei Fraktionen gespalten, welches Geschlecht der einzellige Pilz denn eigentlich hat. Nun, der Begriff selbst hat seine Wurzeln im mittelhochdeutschen gerwen, es gibt eine Verwandtschaft zu gerben, aber auch zu gären. Und, jetzt wird es spannend, schon in Grimms „Deutschem Wörterbuch“ gibt es sowohl die weibliche als auch die männliche Form. Der (oder dem) Germ scheint es also schon länger nicht ganz klar zu sein, wie sie (er) angesprochen werden möchte.

Tu felix Germania, mag man denken, immerhin stellt sich die Frage bei der quasi synonym verwendeten Hefe (entstanden aus dem westgermanischen hafjon – emporheben) nicht – die ist eindeutig weiblich. Aber das war nicht immer so. Auch hier zeigt der Blick in Grimms Wörterbuch, dass es „geschlechtsschwankungen bei diesem worte“ gab. So wurde Heffe im Althochdeutschen nur maskulin verwendet, jedoch konnte auch schon früh die Hefe als Femininum nachgewiesen werden. Die männliche Form starb schließlich nach und nach aus.

Aber zurück zur Germ. Irgendwo in der sprachlichen Entwicklung nahm der Pilz eben zwei verschiedene Abzweigungen. Und gilt nun im Osten und Südosten Österreichs als weiblich, in Mittel- und Westösterreich als männlich. Laut „Österreichischem Wörterbuch“ und „Duden“ ist beides richtig. Falls Sie sich dieser sprachgeografischen Einordnung aber nicht unterordnen wollen, sagen Sie halt einfach das Germ. Ist zwar falsch, aber der Striezelteig geht damit trotzdem auf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2020)