Naturhistorisches Museum: Wissensvermittlung aus der Badewanne

Seit das Museum geschlossen ist, forschen die wissenschaftlichen Mitarbeiter von daheim, die Vermittler drehen kreative Videos.

Wien. Gabor Herbst-Kiss taucht aus der Badewanne auf, er trägt ein Nasa-T-Shirt, am Badewannenrand sitzt eine gelbe Plastikente. Und Herbst-Kiss beginnt, während ihm der Badeschaum vom Bart tropft, von seiner Wanne aus zu erzählen: Wie das so ist mit den Gezeiten und dem Mond. Dazu hält er auch einen Globus in die Kamera. Ungewöhnlich, originell und ziemlich lustig: So also kann Wissensvermittlung aussehen in Zeiten, in denen Museen wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen haben müssen. Denn eigentlich ist Herbst-Kiss einer der Vermittler im Naturhistorischen Museum, das (inklusive Narrenturm) täglich im Schnitt von 2700 Menschen besucht wird.