Fasten im Zeichen der neuen Seuche

Nach dem Osterfest der Christen überschattet die Pandemie auch den Fastenmonat der Muslime, der in der Nacht auf Freitag beginnt. Islamische Staaten reagieren unterschiedlich.

Nach einem langen Tag des Fastens bei Sonnenuntergang mit der Großfamilie und Freunden beim Abendessen sitzen – das ist für viele Muslime das Wichtigste am heiligen Monat Ramadan. Doch heuer wird der islamische Fastenmonat, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnt, ganz anders sein als sonst. Die üblichen abendlichen Festmähler wird es in vielen Ländern wegen der Corona-Pandemie nicht geben, Moscheen auch an den heiligsten Stätten des Islam sind geschlossen. Mancherorts dürfen Gläubige das Fasten in diesem Jahr sogar ganz ausfallen lassen.