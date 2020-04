In der Debatte um den genauen Ursprung des Coronavirus sieht die Beraterin von US-Präsident Donald Trump, die Ärztin Deborah Birx, abschließende Klarheit in weiter Ferne.

Die USA und China befinden sich derzeit in einem verbalen Schlagabtausch. Der Grund: der Ursprung des Coronavirus. US-Präsident Donald Trump ortet diesen in China und drohte dem Land mit Konsequenzen, sollte Peking „wissentlich verantwortlich" für die weltweite Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 sein. Das chinesische Außenministerium wies die Vorwürfe bereits mehrfach zurück. Nun mischt sich die Beraterin von Trump, die Ärztin Deborah Birx, in die Debatte ein. „Jedes Mal, wenn wir ein neues Virus haben, ist es wichtig, seinen Ursprung herauszufinden, und ich denke, wir sind noch weit davon entfernt, ihn herauszufinden", sagte Birx am Sonntag dem Fernsehsender CBS.

Man wisse lediglich, dass das neuartige Virus aus China stamme - woher genau, sei unklar. „Ich habe keinen Beweis dafür, dass es ein Unfall in einem Labor war", sagte Birx. Derzeit sei allgemeiner Konsens, dass sich das Virus von einem Tier auf den Menschen übertragen habe.

Der Hintergrund: Die Corona-Pandemie hat in der zentralchinesischen Stadt Wuhan begonnen. Experten vermuten, dass es von Fledermäusen stammt und direkt oder über ein anderes Tier als Wirt auf den Menschen übergesprungen sein könnte.

In den USA gibt es Berichte unter Berufung auf amerikanische Geheimdiensterkenntnisse, wonach das Virus aus einem Forschungslabor in China stammen könnte. Demnach soll das Virus im Institut für Virologie in Wuhan versehentlich von einem Mitarbeiter in die Stadt gebracht worden sein, was der Leiter des Instituts bereits zurückwies. Trump hatte China am Samstag für die weltweite Verbreitung verantwortlich gemacht und Konsequenzen angedroht. Dabei sei entscheidend, ob ein Fehler gemacht worden sei oder eine Absicht dahinter stand, sagte Trump.

Mehr als 737.000 Infektionen in USA

In den USA wurden laut Johns-Hopkins-Universität bereits mehr als 737.000 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Fast 40.000 Menschen starben nach einer Infektion. Trump hatte am Samstagabend bei seiner täglichen Pressekonferenz gesagt: "Auf einer Pro-Kopf-Basis ist unsere Sterblichkeitsrate weit niedriger als die anderer Nationen in Westeuropa, mit Ausnahme möglicherweise Deutschlands."

Als Beispiele nannte er Großbritannien, die Schweiz, Belgien, die Niederlande, Italien und Frankreich. Birx präsentierte eine Grafik, wonach die Sterblichkeitsrate in den USA bei 11,24 Toten gerechnet auf 100.000 Einwohner liegt. In Deutschland ist dieser Wert demnach bei 5,25, in den Niederlanden bei 20,14, in Belgien bei 45,2.

