Weinflasche "Greta"

Nicht erst seit der Wein-Hauszustellung in Coronazeiten ein Thema für Österreichs Winzer: Recycling und das Flaschengewicht.

Wenn Post von Jancis Robinson kommt, liest man sie als Winzer besser genau. "Unnötig schwere Flaschen" attestierte die legendäre Autorin der "Financial Times" dem Wiener Paradebetrieb Zahel. Das Flaschengewicht war ein Punkt, an den das biodynamisch bewirtschaftete Weingut schlicht nicht gedacht hatte. "Da hat es bei uns Klick gemacht", erinnert sich Alexander Zahel. Und die Umstellung auf leichte Flaschen ist keine Liebhaberei: "Soeben kam eine Ausschreibung des schwedischen Weinmonopols, das explizit ein Gewichtslimit von 450 Gramm vorschreibt." Die Lufthansa, bisher ein weiterer großer Abnehmer heimischer Weine, hat ebenfalls ein Gewichtslimit von 350 Gramm für die leere Flasche eingeführt. Klare Botschaft: Wer mitbieten will, muss klimaschonend denken und auf seine Kunden hören.