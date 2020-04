Staraufgebot bei Benefizkonzert im Internet

One World: Together at Home

Mit einem virtuellen Konzertmarathon bedankten sich Superstars wie die Rolling Stones, Lady Gaga oder Elton John bei den Helfern an vorderster Front in der Coronakrise. Und sammelten dabei Spenden in Höhe von knapp 128 Millionen Dollar.

Menschen auf der ganzen Welt konnten am Wochenende Showgrößen wie Stevie Wonder, Eddie Vedder, Elton John oder Lady Gaga in ihre Wohnzimmer holen. Bei der insgesamt rund achtstündigen virtuellen Benefiz-Veranstaltung „One World: Together at Home“ gaben die Stars Konzerte, Statements und seltene Einblicke in ihre Wohnzimmer und Gärten.

Damit bedankten sie sich für den Einsatz der vielen Helfer, die in der Coronapandemie an vorderster Front stehen. Es sei eine Ehre, die wahren Helden der Corona-Krise: das Gesundheitspersonal, zu feiern, beschrieb es etwa der Ex-Beatle Paul McCartney.

Lady Gaga, Mitorganisatorin des Events, hatte gemeinsam mit der Hilfsbewegung Global Citizen eine beispiellose Starbesetzung zusammengetrommelt. Zumindest heute Abend, erklärte sie bei ihrem Auftritt - und wenn auch nur für einen Moment -, möchte sie die Zuseher gerne zum Lächeln bringen.

Die Rolling Stones performten - getrennt voneinander, aber doch zusammen - ihren Song "You can't always get what you want"“.

Taylor Swift sang: „Soon You'll Get Better“.

„I'm Still Standing“, performte Elton John auf seiner Terrasse.

Bei dem Internet-Event stand allerdings nicht nur die Musik im Mittelpunkt, sondern auch dringende Appelle und Solidaritätsbekundungen. In diesem Sinne schalteten sich neben den Stars auch Ärzte, Wissenschaftler und Politiker dazu. Die ehemaligen First Ladies Laura Bush und Michelle Obama dankten den Helfern in Krankenhäusern und Geschäften. "Die globale Familie ist stark und wir werden diese Krise gemeinsam meistern", sagte Michelle Obama.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres bekräftigte in einer Videobotschaft seinen früheren Aufruf für eine weltweite Waffenruhe. Das ganze Augenmerk müsse auf einen gemeinsamen Feind - das Virus - gerichtet werden. Oprah Winfrey richtete sich mit einer Bitte an die Politik: „Wir müssen sicherstellen, dass die Regierungen das medizinische Personal mit Schutzkleidung ausstatten. Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.“ Und immer wieder die dringende Bitte, sich an die Maßnahmen der Regierung zu halten, zu Hause zu bleiben und so das Virus einzudämmen. Hollywood-Star Matthew McConaughey richtete sich mit dieser Bitte direkt an die Zuseher: „Niemand von uns ist immun dagegen. Und das Virus kennt keine Grenzen, wir müssen auf uns und die älteren aufpassen. Wir müssen aufeinander aufpassen.“

Nach Ende des Konzerts gaben Lady Gaga und Global Citizen bekannt, dass Spenden in Höhe von knapp 128 Millionen Dollar für Gesundheitspersonal in aller Welt zugesagt worden seien.

Konkret sollen die Spenden dem Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation WHO zukommen. Genau für diese hatte US-Präsident Donald Trump zuvor den Stopp der Zahlungen verkündet. Dieser Vorstoß wurde allerdings mit keinem Wort erwähnt.

>> Das achtstündige Konzert gibt es hier nachzusehen.

