USA und Brasilien: Hunderte protestieren gegen Ausgangsbeschränkungen

Hunderte Demonstranten in Washington trotzen dem Versammlungsverbot für mehr als 50 Menschen. In Brasilien nimmt Präsident Bolsonaro an einer Demonstration teil.

In den USA werden die Proteste gegen die Beschränkungen des öffentlichen Lebens lauter. Schätzungsweise 2500 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Sonntag in der Hauptstadt des Bundesstaates Washington, um gegen die Maßnahmen des demokratischen Gouverneurs Jay Inslee zur Eindämmung des Coronavirus zu protestieren.

"Unternehmen werden durch die Einteilung in essenziell und nicht-essenziell willkürlich entweder zu Gewinnern oder Verlierern gemacht. Das ist ein Verstoß gegen die Staats- und Bundesverfassung", sagte der Organisator der Demonstration Tyler Miller, ein republikanischer Bezirksbeamter. US-Präsident Donald Trump twitterte am Freitag Unterstützung für ähnliche Proteste in Michigan, Minnesota und Virginia. "Es gibt mir Trost, dass er auf meiner Seite ist," so Miller.

Die Kundgebung war bisher einer der größten Proteste in den US-Bundesstaaten gegen die Ausgangsbeschränkungen. In Olympia verstopften hupende Autos die Straßen und Hunderte versammelten sich auf den Stufen des Kapitols. Die Teilnehmer trotzten damit dem Versammlungsverbot für mehr als 50 Personen. Viele der Teilnehmer trugen trotz der Aufforderung der Organisatoren keinen Gesichtsschutz.

Bolsonaro tut Corona-Pandemie als „kleine Grippe“ ab

Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Forschungsinstituts Pew sorgen sich 66 Prozent der Amerikaner, dass die Bundesstaaten Schutzmaßnahmen zu früh aufheben könnten. Rund 73 Prozent befürchten, dass den USA das Schlimmste noch bevorsteht. Und 65 Prozent meinen, Trump habe zu spät auf die Bedrohung reagiert.

In Brasilien bekundete Präsident Jair Bolsonaro seine Unterstützung nicht nur per Twitter. Er nahm an einer Demonstration teil. "Ihr müsst für Eurer Land kämpfen", rief Bolsonaro am Sonntag den rund 600 Demonstranten zu, die sich vor dem Hauptquartier der Armee in der Hauptstadt Brasilia versammelt hatten.

Bolsonaro hat die von Gouverneuren der brasilianischen Bundesstaaten verhängten und parlamentarischen Anführern unterstützten Ausgangsbeschränkungen wegen ihrer wirtschaftlichen Folgen wiederholt scharf kritisiert. Auch hat er die von dem Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 als "kleine Grippe" sowie den weltweiten Kampf gegen die Pandemie als "Hysterie" bezeichnet.

Mehrheit der Brasilianer stimmt Einschränkungen zu

Am Donnerstag entließ Bolsonaro den populären Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta, mit dem er seit Wochen über Kreuz gelegen hatte. Der Minister hatte sich mehrfach gegen Bolsonaros aufgelehnt und versucht, strikte Corona-Auflagen gegen den Willen des rechtsradikalen Staatschefs durchzusetzen.

Die Mehrheit der Brasilianer ist mit den von den Gouverneuren verhängten Restriktionen laut einer am Wochenende veröffentlichten Umfrage einverstanden. Gegen die Entlassung Mandettas hatten in vielen brasilianischen Städten Menschen protestiert, indem sie an die Fenster traten und laut auf Töpfe und Pfannen schlugen.

Brasilien ist das lateinamerikanische Land mit der höchsten Zahl von registrierten Coronavirus-Infektionen. Bis Sonntag wurden dort mehr als 38.000 Infektionsfälle gezählt, mehr als 2.400 Menschen starben in Brasilien an der Ansteckung mit dem neuartigen Erreger.

(APA/Reuters/AFP)