Gastronomie darf ab Mitte Mai auch abends öffnen

Am Sonntag kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz auf „CNN“ eine baldige Öffnung von Lokalen an. Am Montag folgte die Präzisierung: Ab 15. Mai sollen diese untertags und abends öffnen dürfen. Eine Maskenpflicht solle nur für das Personal gelten, wie es aus dem Bundeskanzleramt heißt.

Nachdem am Sonntag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im US-Nachrichtensender „CNN“ von einer Lockerung der Beschränkungen für die Gastronomie bzw. einer Maskenpflicht für diese andeutete, präzisierte das Bundeskanzleramt (BKA) nun auf „Presse“-Anfrage einige Details dazu.



Die am Sonntagabend unter anderem auf Social Media kolportierten Informationen, wonach Betriebe lediglich bis 18 Uhr geöffnet werden dürften, seien eine „Falschmeldung“ gewesen. So gebe es derzeit eine Reihe von Überlegungen, mit welchen Maßnahmen und unter welchen Umständen der Betrieb in der Gastronomie wieder aufgenommen werden könne. Eine Beschränkung der Öffnungszeiten auf den Tagesbetrieb sei jedenfalls nicht geplant.

Tatsächlich könnten ab Mitte Mai - konkret heißt es aus dem BKA ab 15. des Monats - Restaurants und Cafés auch abends wieder öffnen. Ob auch Bars und Clubs wieder öffnen dürften, sei aber noch unklar. Denkbar sei - wie auch bei den derzeit geltenden Regelungen für den Handel - eine Beschränkung der Personenanzahl je nach Größe der Lokalität.

Maskenpflicht nur für Personal

Die Maskenpflicht, die es als begleitende Maßnahme geben solle, gelte „nur für das Personal“ und nicht für Kunden. Beim Eintreten und Verlassen der Lokale sei das Tragen von Masken aber auch für Gäste denkbar. Die Details zur Anzahl an Personen, die sich dann gleichzeitig im Lokal oder an einem Tisch einfinden dürfen, seien aber noch nicht geklärt, hieß es. Da müssen man sich anschauen, „was am praktikabelsten“ ist.

Kurz stellte eine Testung aller Gatsro-Mitarbeiter jedenfalls in Abrede. Das sei „leider nicht machbar“, wie er im „CNN“-Interview sagte. Stattdessen sollte es etwa eine Maximalanzahl von Personen, mit denen man den Abend verbringen dürfe, geben.

Betont wurde auch am Montag einmal mehr, dass man derzeit erst am Beginn einer „schrittweisen Lockerung“ sei. Aus der WKO heißt es auf Anfrage, arbeite die Gastro-Branche „gemeinsam mit dem Ministerium an einer praktikablen Lösung“. Die Maskenpflicht für Mitarbeiter sei ein Vorschlag, der derzeit am Tisch liege. Weitere Details nannte diese vorerst nicht.