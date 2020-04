SPÖ lädt am 1. Mai virtuell in den Karl-Marx-Hof

Die traditionelle Kundgebung am Wiener Rathausplatz musste wegen der Coronakrise abgesagt werden. Nun gibt es eine Sendung, die im TV und online gezeigt wird.

Im Fernsehen statt am Rathausplatz: Die SPÖ lädt heuer zu einer virtuellen Maikundgebung, nachdem die traditionelle Veranstaltung in der Wiener Innenstadt heuer virusbedingt ausfallen muss. Am Montag begann die Produktion des TV-Specials, das am Vormittag des 1. Mai - also zur gewohnten Zeit - ausgestrahlt wird. Gedreht wird in historischem Gemeindebau-Ambiente, nämlich im Wiener Karl-Marx-Hof.

Dass der "Tag der Arbeit" heuer nicht wie üblich zelebriert werden kann, musste die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak bereits Ende März bekanntgeben. Sie kündigte aber bereits damals an, dass an einem Ersatzprogramm gearbeitet wird. Nun haben die Aufzeichnungen zu der Sendung begonnen, wie ein Sprecher der Partei der APA am Montag berichtete.

Sendung wird auf „W24“ und „Oe24“ gezeigt

Die SPÖ verspricht eine professionelle Produktion, über die allerdings noch keine Details verraten werden. Neben der Location ist aber auch das "Line-up" schon fix. Denn in der Show kommen all jene zu Wort, die wohl auch am Rathausplatz bei der Abschlusskundgebung dabei gewesen wären. Es sind dies die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende, Marina Hanke, Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, der Wiener Parteichef und Bürgermeister, Michael Ludwig, sowie die Bundesparteivorsitzende, Pamela Rendi-Wagner.

Doch nicht nur aktuelle Wortmeldungen werden aufgenommen, die Spezialsendung wird auch mit Archivmaterial ergänzt, wie es hieß. Zu sehen ist die Mai-Show auf dem Stadtsender „W24“ sowie auf „Oe24.tv“. Auch mittels Livestream im Internet kann das Geschehen mitverfolgt werden. Die Sendung beginnt am 1. Mai um 10.30 Uhr.

(APA)