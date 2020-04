„Infodemien“ nähren eine Dramasucht, der nur schwer beizukommen ist. Doch je mehr gewisse Distanzregeln zu den Protagonisten Wissenschaft und Politik eingehalten werden, desto konstruktiver gelingt der Umgang der Medien mit einer „viral gegangenen“ Wirklichkeit.

„Der Krieg der Welten“ ist ein Hörspiel, das Orson Welles 1938 über den amerikanischen Radiosender CBS verbreitete. In der fiktiven Reportage greifen Marsbewohner die Erde an. Trotz aller Legenden kam es nicht zu einer Massenpanik. Gleichwohl verbarrikadierten sich einige, die es hörten, in ihren New Yorker Wohnungen, so wie dies heute angesichts der „echten“ viralen Bedrohung massenhaft geschieht. In diesem frühen Medienereignis deutet sich eine Eigenschaft an, die als Viralität bezeichnet wird. Medien bilden „einen Echoraum, einen Resonanzraum, der die Wirkung des Virus vervielfacht“, so Peter Weibel in der NZZ. Mit der Pandemie geht die Infodemie einher. Besonders deutlich tritt der Effekt in den sozialen Medien zutage, wo sich das echte Virus mit der Viralität ein Rennen liefert.



Dem Hörspiel damals lag ein Drehbuch zugrunde, das auf der gleichnamigen fiktiven Geschichte von H.G. Wells basierte. Den studierten Biologen und Zoologen zwang (übrigens) eine schwere Lungenkrankheit dazu, seine Stelle an der Londoner Uni aufzugeben. Fortan widmete er sich der Schriftstellerei. Auch die jetzige Krise folgt einem Drehbuch, das in Echtzeit geschrieben wird, an dem die Medien fleißig mitschreiben, vor sich hergetrieben von den Protagonisten der Krise.