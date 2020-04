Die erfrischende Alternative zum Eistee aus dem Baltikum: Rezept für Rhabarber-Kissel.

Zutaten für 1,5 Liter

3–5 lange Rhabarberstangen (etwa 500 g), in 4 cm große Würfel geschnitten, plus abgeschälte ­Streifen zum Servieren

200 g Zucker, plus etwas mehr zum Bestreuen

30 g Speisestärke

Zubereitung

1,5 l Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, den Rhabarber hinzufügen, ca. 8 min kochen, bis er weich ist. Kochflüssigkeit in eine Schüssel abgießen. Gekochten Rhabarber in ein feines Sieb geben, den im Obst verbliebenen Saft in die Schüssel mit der Kochflüssigkeit ausdrücken. Obstsaft wieder in den Topf gießen, Zucker hinzufügen, 5 min erwärmen, bis die Flüssigkeit dampft und der Zucker aufgelöst ist.

Speisestärke mit 50 ml kaltem Wasser verrühren, bis keine Klumpen mehr da sind. Topf vom Herd nehmen, unter ständigem Rühren die Stärkemischung langsam in den Fruchtsaft einfließen lassen. Topf wieder auf den Herd stellen, vorsichtig erhitzen, bis die Flüssigkeit gerade zu köcheln beginnt. In einen Krug oder kleine Schälchen gießen. Etwas Zucker darüberstreuen (das verhindert, dass sich eine Haut bildet) und in den Kühlschrank stellen. Mit abgeschälten Rhabarberstreifen garniert servieren.

Simon Bajada, f.d.dt. Ausgabe Dorling Kindersley Verlag

Ein Kochbuch, das Lust macht, ­Reisepläne zu schmieden: „Die baltische Küche“, Dorling Kindersley.