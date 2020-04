Ansturm auf Drive-Ins: Polizeieinsatz in Wels

Schlange in Zwettl, Niederösterreich

Bei der Öffnung von Schnellrestaurants mit Drive-In-Essensausgaben kam es am Montag in ganz Österreich zu einem enormen Ansturm. In Wels musste deshalb sogar die Polizei anrücken.

Die Öffnung von Drive-Ins von Schnellrestaurants sorgte am Montag für lange Autoschlangen vor den Restaurants. Auf sozialen Netzwerken wurden österreichweit Bilder von dem Ansturm auf Burger und Pommes gepostet.

Um den Zustrom unter Kontrolle zu bringen, rückte zum Welser McDonalds sogar die Polizei an, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten. Im Kreuzungsbereich der Wiener Straße mit der Mitterhoferstraße war es bereits zu Verkehrsbehinderungen gekommen, weil die Autos vom Restaurant so weit zurückstauten. Auch der Linienbusverkehr konnte wegen der Überlastung der Zufahrt nicht auf seiner gewohnten Tour durchfahren.