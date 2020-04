Aufstand der Populisten gegen die Ausgangssperren

Die Präsidenten Donald Trump und Jair Bolsonaro schüren den Unmut ihrer Anhänger gegen die Quarantäne. Ein Spiel mit dem Feuer. Die Tea Party erlebt ein Comeback in den USA.

Sie hupen, sie kreisen in Autokorsos um das Kapitol in ihren Bundesstaaten, sie halten Versammlungen ab und ihre Wortführer schwingen Reden, die an die Gründung der Tea-Party-Bewegung im Jahr 2009 gemahnen. Manchmal sind es Hunderte, manchmal wenige Tausende, die in Olympia (Washington), Lansing (Michigan), Austin (Texas), Phoenix (Arizona) oder Annapolis (Maryland) lautstark die Öffnung der Wirtschaft fordern.

Es ist eine Bewegung, die in der Coronakrise im ganzen Land aus dem Boden schießt wie einst die Tea Party als Fundamentalopposition gegen Barack Obama. Die radikale Strömung, die sich auf Freiheitsrechte beruft und allergisch auf staatliche Intervention reagiert, war gegen Obamas Nothilfe für die Wirtschaft und die bankrotte Autoindustrie im Zuge der Rezession sowie gegen seine Gesundheitsreform gerichtet. Ihre Anhänger unterwanderten die republikanische Partei und wurden zu einer bestimmenden Kraft, die schließlich den Populisten Donald Trumps an die Macht brachte.

„Befreit Virginia“

Ihre Aktivisten tragen neuerlich Banner mit Parolen wie „Trampel nicht auf mir herum“, Uniformjacken und den Dreispitz auf dem Kopf, die frappant an die Rebellen gegen die britischen Kolonialherren bei der Boston Tea Party 1773 erinnern – die Initialzündung der amerikanischen Revolution. Ihre Schmähreden treffen Gouverneure wie die Demokratin Gretchen Whitmer in Michigan, punziert als „Hitler“ – und selbst Parteifreunde wie Larry Hogan in Maryland, die für eine vorsichtige Lockerung der Beschränkungen plädieren.

Via Twitter feuerte der Präsident seine Anhänger an und schürte so den Protest insbesondere in demokratisch regierten Bundesstaaten: „Befreit Michigan“, „Befreit Minnesota“, „Befreit Virginia“. Trump übte Kritik an der Verschärfung des Waffenrechts in Virginia und stellte einen Zusammenhang her zwischen der Coronakrise und dem exorbitanten Anstieg von Waffenkäufen. „Zu Beginn dieser Pandemie wurden, glaube ich, mehr Waffen verkauft als je zuvor in der Geschichte.“ Es fügt sich, dass die Organisatoren, die via Facebook zu den Demos aufrufen, oft Verfechter der Waffenlobby NRA sind.

Mehrheit weiter für Quarantäne

Während die Schärfe in der ideologisch und parteipolitisch geprägten Auseinandersetzung um die Aufhebung der Quarantäne zunimmt, zeichnen Umfragen indes ein konträres Bild: Laut dem Pew Research Center, einem der renommiertesten Institute der USA, halten zwei Drittel der Amerikaner eine frühe Lockerung für falsch. Drei Viertel glauben, das Schlimmste stehe noch bevor. Nach einer anderen Studie zeigen sich mehr als 60 Prozent stärker besorgt über ihre Gesundheit als über die Wirtschaft.

Eben die Angst vor einer wirtschaftlichen Depression treibt die Kontroverse an. Innerhalb von vier Wochen verloren 22 Millionen US-Amerikaner ihren Job. Oft geht damit der Verlust der Krankenversicherung einher. Viele stehen vor dem Bankrott und drängen auf eine rasche Öffnung der Geschäfte. Es zeichnet sich eine Zweiteilung ab: Republikanisch regierte Bundesstaaten wie Texas, Arizona, Florida oder Ohio wollen noch vor dem 1. Mai eine Lockerung einleiten. New York, Kalifornien und andere pochen auf begleitende Tests und machen Washington für Mängel verantwortlich.

Ruf nach Armee in Brasilien

Fast spiegelbildlich verläuft der Konflikt in Brasilien – nur dass das Spiel mit dem Feuer dort prekärer ist. Die Gouverneure in São Paolo und Rio de Janeiro stellten sich gegen die laxe Corona-Politik von Präsident Jair Bolsonaro. Am Sonntag wiegelte Militärfan Bolsonaro bei einer Kundgebung vor dem Armeehauptquartier in Brasilia seine Anhänger auf, die prompt eine Militärintervention forderten.