Ein Wiener Sommer ohne Freibäder?

Unklare Zukunft: Ob, wann und unter welchen Auflagen die Freibäder in dieser Saison aufsperren können, ist völlig offen. Baden in Neuer und Alter Donau bleibt aber erlaubt.

Der 2. Mai ist, jeder, der in Wien lebt, weiß das, stets der Tag, an dem die Stadt in den Freibadmodus übergeht: Denn nach dem Tag der Arbeit am 1. Mai sperren die städtischen Freibäder auf.



Normalerweise. Dass dies heuer wegen der Coronavirus-Maßnahmen nicht der Fall sein wird, ist schon länger klar. Wie es aber danach – der Sommer rückt spürbar näher – weiter geht, ist offen. Die Wiener Bäder rechnen jedenfalls auch mit dem Schlimmsten: