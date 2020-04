Das kleine portugiesische Corona-Wunder

Die Randlage Portugals hat die Ausbreitung von Covid-19 bisher gebremst. Zum Glück, denn das Gesundheitssystem ist in keinem guten Zustand. Dafür verhalten sich die Portugiesen sehr diszipliniert.

Auf der einen Seite der weite Atlantik. Auf der anderen Seite die Grenze zu jenem ländlichen Teil Spaniens, in dem es viele Kühe, Schweine, Ziegen und Schafe, aber wenig Menschen gibt. Portugal klebt ziemlich abgelegen am Saum der iberischen Halbinsel, am südwestlichen Rand Europas. Doch die Randlage, unter der die Portugiesen wirtschaftlich erheblich leiden, erweist sich in der Coronakrise als großer Vorteil. Denn auch Covid-19 hat es so etwas schwerer, bis nach Portugal vorzudringen.