Bezirkschefin will Wiens Schilderwald lichten

Ausgehend vom Anrainerparken sollen weniger Verkehrsschilder aufgestellt werden, fordern Wiener Bezirke. Befeuert wird das vom Rechnungshof.

Für Autofahrer ist die derzeitige Situation in Wien beinahe paradiesisch. Die Wiener Kurzparkzonen sind aufgehoben, der Pkw kann überall in der Stadt abgestellt werden – und das unbeschränkt. Diese Situation ist allerdings am nächsten Montag (27. April) wieder zu Ende. Dann gelten die Kurzparkzonen wie vor der Coronakrise. Und diese hat auch auf einem anderen Gebiet die Wiener Verkehrspolitik beeinflusst. „Ich habe mich vor Weihnachten mit Verkehrsstadträtin Birgit Hebein getroffen, um eine gemeinsame Lösung zu erreichen. Diese Gespräche wurden durch Corona leider unterbrochen“, erklärt Veronika Mickel (ÖVP), Bezirksvorsteherin der Josefstadt, der „Presse“. Mit den Gesprächen sollte ein erbittert geführter Streit beigelegt werden.