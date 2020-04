Die letzten Kreuzfahrtschiffe legen in den Heimathäfen an

Aus der Weltumrundung der Magnifica wurde nichts. Dafür kamen alle Passagiere ohne Infektion davon.

Für den Schweizer Andy Gerber sollte die Reise mit der MSC Magnifica nicht nur seine 20. Kreuzfahrt werden, sondern auch ein Geburtstagsgeschenk. An Bord des riesigen Schiffes wollte der Pensionist seinen 70. Geburtstag verbringen. Für den Abend hatte er bereits Monate im Voraus einen Tisch in einem Steak-Restaurant in Sydney reserviert. Doch dann kam alles anders.

Der sizilianische Kapitän hatte sich aufgrund der fortschreitenden Coronakrise dazu entschlossen, seinen knapp 2000 Passagieren – hauptsächlich Italiener, Franzosen, Deutsche – den Landgang in Australien Mitte März zu verbieten. Zu groß war seine Angst, die Reisenden könnten das Virus mit auf das Schiff bringen, wo es sich ungehindert verbreiten würde. Groß sei die Enttäuschung über die geplatzte Geburtstagsfeier im ersten Moment gewesen, erzählt Gerber britischen Medien. Doch heute sei er sehr froh. Denn nach der langen Non-Stop-Seefahrt konnten am Montag alle Passagiere die Magnifica verlassen – ohne einer einzigen Corona-Infektion.

Dem Virus entkommen

Die Magnifica stach am 5. Jänner von der italienischen Hafenstadt Genua in See. Als die Corona-Welle von China nach Europa überschwappte, war das Schiff Richtung Südamerika entkommen. Während andere Kreuzfahrtschiffe mit steigenden Infizierten-Zahlen zu kämpfen hatten, blieb die Magnifica eine schwimmende Insel der Seligen. Ebenfalls am Montag legten zwei kleinere Schiffe in Barcelona und in Los Angeles an, dort hatte es Covid-19-Fälle gegeben. Nun haben die letzten Kreuzfahrtschiffe die Meere verlassen.

(zoe)