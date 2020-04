Warum ist Öl in den USA so viel billiger als in Europa?

Dass der Preis für US-Öl am Montag katastrophal abstürzte, muss man per se nicht überbewerten. Aber das Preisgefälle zu Europa springt schon lang ins Auge. Was ist da los? Und droht Europa eine Situation wie in den USA?

Der Ölmarkt, seit dem virusbedingten Nachfrageeinbruch durchgebeutelt wie kaum je zuvor, wartet mit immer kurioseren Entwicklungen auf. Vor allem nun zu Beginn dieser Woche, als der Preis für die US-amerikanische Referenzsorte WTI um über ein Drittel auf unter elf Dollar je Fass fiel. So billig war der Rohstoff zuletzt im Jahr 1999 gewesen. Auch die Notierung für die in Europa relevante Nordseesorte Brent ging im Tagesverlauf zurück – aber eben nur um etwa neun Prozent auf ungefähr 26 Dollar je Fass. Damit war Brent am Montag mehr als doppelt so teuer wie WTI. Was war geschehen?