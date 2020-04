Warum spielt der Ölpreis in den USA plötzlich völlig verrückt?

Dass der Preis für US-Öl am Montag unter Null abstürzte, hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Was ist da los? Und droht Europa eine Situation wie in den USA?

Der Ölmarkt, seit dem virusbedingten Nachfrageeinbruch durchgebeutelt wie nie, wartet nicht nur mit ständig neuen Überraschungen auf. Am Montag passierte sogar etwas, das es in der Geschichte noch nie gegeben hatte. Zum ersten Mal stürzte der Preis für die US-Referenzsorte WTI in den negativen Bereich. Es geht um die Lieferungsverträge für den Mai.