Wir brauchen wirklich keine fliegende Hypo

Kaum eine wirtschaftspolitische Diskussion wurde zuletzt so emotionell geführt wie die Frage, ob die AUA Staatshilfe erhalten soll.

Es gibt gute Argumente für, aber auch gegen staatliche Hilfe für die AUA. Entscheidend ist in dieser Frage, dass die Lufthansa mit offenen Karten spielt.

Soll die AUA Staatshilfe bekommen? Kaum eine wirtschaftspolitische Frage der jüngeren Vergangenheit wurde so emotionell geführt: Auf der einen Seite die Nostalgiker, die an den – vermeintlichen – Glanz vergangener Jahre erinnern. Auf der anderen Seite jene, die sich immer noch am Image des einstigen Staatsbetriebs reiben und salopp meinen, dass das nun ein rein deutsches Problem sei.