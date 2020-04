Artemisia Gentileschi: Diese Malerin hat noch nie als Opfer getaugt

Gut zwei Wochen wäre sie jetzt bereits geöffnet gewesen, wären die Besucher Schlange gestanden vor der National Gallery in London: Die erste große Einzelausstellung der berühmtesten Alten Meisterin, Artemisia Gentileschi, in Großbritannien hat einiges an Spektakel, Erkenntnis, vor allem aber auch längst überfällige Wertschätzung und Kanonisierung versprochen. „Was für ein grausamer Scherz: Ihr ganzes Leben lang angegriffen und um die Ehre gebracht, für Jahrhunderte vergessen, dann von Kunsthistoriker-Snobs zugunsten ihres Vaters gedemütigt, wurde diese größte, revolutionärste Künstlerin der Vormoderne jetzt ein kulturelles Opfer des Coronavirus“, so schrieb sich im „Guardian“ Kunstkritiker Jonathan Jones unlängst seinen Frust von der Seele. Verständlich, veröffentlichte er doch kurz vor der großen Ausstellung, die 30 der 50 erhaltenen Gemälde Artemisias versammelt hätte und jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, seine eigene Artemisia-Biografie.

Artemisia: Als solche wollte sie bekannt sein, das stand schlicht auf ihrem Grabstein. Artemisia wie Raffael. Wie Michelangelo. Wie Leonardo. Es gab nur eine wie sie – zu den größten italienischen Barockmalern zählend, zu den einflussreichsten und qualitativ unumstrittensten Künstlerinnen ihrer Zeit. Zu ihren Lebzeiten bereits berühmt – in Neapel, wo sie am Ende lebte, konnte sie mehr Honorar als ihre Konkurrenten verlangen – war sie bald nach ihrem Tod endlich doch zum Verschwinden beziehungsweise Schweigen gebracht worden – ein Schicksal, das ein Gros der Männer den Frauen von damals von „Natur aus“ zugedacht hatte.