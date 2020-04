Europas Banken haben jahrelang Werte vernichtet

Europäische Banken müssten schon seit Jahren ihre Geschäftsmodell überarbeiten, statt innerhalb des alten Modells den Gewinn zu optimieren, heißt es bei Boston Consulting.

Die Banken in Europa haben schon seit zehn Jahren keine Werte mehr geschaffen, sondern vernichtet. Zu diesem Schluss kommt die Beratungsgruppe Boston Consulting (BCG) in ihrem aktuellen Bericht Global Risk 2020. Sie misst dazu den Gewinn abzüglich der Risiko- und Kapitalkosten.

Alleine im Jahr 2018 hat Europas Bankensektor nach dieser Rechnung 48 Milliarden Euro an Werten "vernichtet". Die Jahre davor war der Wert noch stärker im Minus. Im Gegensatz dazu haben 2018 die US-Banken 60 Milliarden Euro Wertschaffung erzielt. Sie waren, wie auch die Banken in allen anderen Weltregionen, von 2014 bis 2018 durchgehend im Plus.

Die US-Banken seien profitabler, weil sie nach der Finanzkrise von 2008 konsequent rekapitalisiert wurden und notleidende Kredite schneller abgeschrieben haben. Außerdem sei der US-Bankenmarkt viel stärker konsolidiert. Es gebe in den USA nicht nur einen integrierten Kapitalmarkt, auch unterstützen Regulatoren das Wachstum von Banken. In Europa gibt es 2,5mal so viele Banken wie in den USA, vergleicht Gerold Grasshoff, BCG-Senior-Partner und Leiter der Beratung im Bankensektor für die Region Deutschland und Österreich.

Geschäftsmodell überarbeiten

Banken müssten schon seit Jahren ihre Geschäftsmodell überarbeiten, statt innerhalb des alten Modells den Gewinn zu optimieren. Das gelte umso mehr jetzt angesichts der Coronakrise, empfiehlt BCG. Erstmals überhaupt gebe es einen weltweit wirksamen gleichzeitigen Angebots-, Nachfrage- und Ölschock. Trotzdem glaubt die Beratungsgesellschaft, dass eines der gefährlichsten Risiken für die Banken weltweit nicht die externen Schocks sind, sondern die Zögerlichkeit, die eingefahrenen Strukturen und Normen zu überdenken. Digitalisierung sei noch dringender als vor der Krise.

Nur mit künstlicher Intelligenz, Maschinenlernen und anderen hochtechnologischen Lösungen können Banken langfristig Erfolg haben und die Steuerung des Geschäfts verbessern. Um Erfolg zu haben, müsse man aber die Disruption als Chance sehen und nicht als Bedrohung. Banken, die das Risiko für ihr Geschäft verringern wollen, brauchen eine klare Digitalstrategie, müssen ihre zentralen Prozesse neu aufsetzen und Leute finden, die die Digitalisierung umsetzen können, so der Bericht "Global Risk 2020: It ́s Time for Banks to Self-Disrupt".

(APA)