SAP fährt im ersten Quartal deutlichen Gewinn ein

Trotz aller Schwierigkeiten rund um die Coronavirus-Pandemie hat Europas größter Softwarehersteller SAP im ersten Quartal bei Umsatz und Ergebnis zulegen können.

Zwischen Jänner und März verdiente SAP 811 Millionen Euro, wie das Dax-Schwergewicht am Dienstag bei Vorlage endgültiger Zahlen mitteilte. Finanzchef Luka Mucic sagten, dass SAP in der Coronakrise keine Staatshilfe oder Kurzarbeit plane.

Vor einem Jahr war erstmals seit fast 17 Jahren ein Quartalsverlust angefallen in Höhe von 108 Millionen Euro, weil SAP viel Geld in einen Stellenumbau gesteckt hatte. Auch die aktienbasierte Mitarbeitervergütung fiel dieses Mal deutlich schwächer ins Gewicht, weil der Aktienkurs nicht mehr so stark zugelegt hat. Viele Mitarbeiter bei SAP werden auch gemäß steigender Kurse der eigenen Aktie vergütet.

SAP hatte bereits vorläufige Zahlen vorgelegt und wegen der Coronakrise seine Jahresprognose zusammenstreichen müssen. Mucic sagte, dass man für heuer einen operativen Cash Flow von fünf Milliarden Euro (bisher rund sechs Milliarden Euro) erwarte. Die Cloud-Buchungen seien im ersten Quartal um 25 Prozent auf 6,65 Milliarden Euro gestiegen.

Der Umsatz war im ersten Quartal noch um sieben Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen legte aber nur dank Wechselkurseffekten noch um ein Prozent auf 1,48 Milliarden Euro zu. SAP hatte in der Nacht zudem mitgeteilte, dass die erst seit sechs Monaten amtierende Co-Chefin Jennifer Morgan Ende April aus dem Unternehmen ausscheidet und Christian Klein den Konzern dann allein führen soll.

