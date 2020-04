Urlaub fast ohne Nachbarn

Chalets, Hütten, Baumhäuser bieten meist reichlich Komfort und kaum andere Gäste. So könnten Ferientage nach der Corona-Isolation ausschauen. Ein paar exemplarische Objekte.

Dort oben nahe der böhmischen Grenze ist nicht wirklich viel los, aber trotzdem sind die Quartiere hier begehrt: Die fünf Baumhäuser im nördlichen Waldviertel, zehn Kilometer von Gmünd entfernt, schauen so aus, wie sich der gestresste Stadtmensch eine gediegene Auszeit in der Natur vorstellen mag. Moderne Architektur mitten im Wald, großzügige Fensterflächen, breite Terrassen und zeitgemäßes Mobiliar. Das Ganze kombiniert mit respektvollem Abstand zu potenziellen Nachbarn. „Klimaflüchtlinge aus der Stadt, Paare und Menschen, die ihre Akkus aufladen wollen, sind die hauptsächliche Klientel der Baumhaus Lodge“ erklärt Besitzer Franz Steiner, der im Hauptberuf Immobilien-Sachverständiger ist. Besonders gefragt sind das Turmhaus 18 Meter über dem Boden mit Dachterrasse und das Klippenhaus am Rande des Steinbruchteichs mit Blick aufs Wasser. Das Frühstück wird serviert. Sonst versorgen sich die Gäste in der Umgebung im Gasthaus oder im Supermarkt. Gerade solche Angebote wie die „Baumhaus Lodge“ im Waldviertel gewinnen in Zeiten, in denen im Tourismus nichts mehr ist wie vorher, in denen Menschenansammlungen und enge Kontakte verpönt sind, spürbar an Attraktivität. Ein gutes Drittel hat heuer der Umsatz zugenommen, sagt Steiner. Ob es an der Coronakrise liegt, das sei schwer zu sagen.

Über der Salza schweben

Die Kombination aus Natur und Luxus hat in den letzten Jahren eine starke Konjunktur erlebt, Luxuschalets sind wie Schwammerl aus dem Waldboden gewachsen. Steirisches Landleben ohne Rustikalität bieten die Chalets von „Four Elements – Living by Berger“. Der Name mag etwas sperrig sein, die Idee ist es nicht.

Hoch über der Salza im Gesäuse ragen die Luxus-Chalets von Bergers "Four Elements" auf. Four Elements - Living by Berger

Hoch im steirischen Norden zwischen Ybbstaler Alpen und Nationalpark Gesäuse ragen drei Luxuschalets direkt über der Salza auf. Geräumige und edel ausgestattete Chalets, dazu eine Grillstation, ein Privatstrand und viel Natur für Outdooraktivitäten. Das Frühstück wird im Holzkisterl gebracht, sonst kocht man selbst oder ordert bei Partnerrestaurants.

Zwischen den Wipfeln

Dass man in Österreichs nördlichen Randgebieten seine Ruhe findet, dafür stehen die Chancen gut. Das ist auch beim Baumhauspionier im oberösterreichischen Innviertel so. Vor 16 Jahren eröffnete der Landwirt Johann Schöpf den Baumkronenweg bei Kopfing im Sauwald, dazu ein Baumhotel, das mittlerweile auf zwölf Häuser angewachsen ist. Die Objekte am Juchhe sind ganz aus Holz, komfortabel mit Dusche/WC, teilweise mit Infrarotkabine ausgestattet und bieten Platz für zwei bis sechs Personen. In Höhen zwischen sechs und zehn Metern mitten im Wald bleibt es abends und nachts recht ruhig. Nur das Pfeifen des Windes in den Bäumen und gelegentliche tierische Geräusche begleiten die Idylle. Das Gruppenbaumhaus fasst maximal 34 Leute. Zum Thema Digital Detox: Wlan gibt's nur im Rezeptionsbereich.

Wohnen in einer alten Linde

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der touristischen Baumhäuser in Österreich gestiegen. Das Gefühl, ganz allein in der Natur etwas abgehoben zu residieren, hat seinen speziellen Reiz. Ein weiterer Baumhaus-Klassiker steht in Althofen eine halbe Autostunde nördlich von Klagenfurt. Die Attraktion des Prechtlhof, einem Viersternehotel, ist das Refugium in 14 Metern Höhe in der Krone einer stattlichen, 300 Jahre alten Linde. Platz ist für zwei, und das mit Viersternekomfort. Vom großen Balkon hat man gute Sicht auf die Gurktaler Alpen und bis zu den Karawanken. Essen und Trinken wird frei Haus geliefert. Dafür gibt's einen eigenen Aufzug, eine Rarität in Baumhauskreisen.

Am Hügel bei den Reben

Die Nähe zum südsteirischen Wein und die hügelige Lage schätzen Gäste in St. Nikolai im Sausal. Besonders schön positioniert zeigt sich das Areal der „Golden Hill & Country Chalets und Suites“ – ein Resort mit vier Luxuschalets sowie einem noblen Panoramaloft, jeweils zugehörigen Sauna-Kuben, Outdoor-Wannen beziehungsweise gibt es zwei Infinity-Naturteiche.

"Golden Hill" in St. Nikolai im Sausal: Edle Chalet und ein Loft mit Saunen und Pools in weitläufiger Parkanlage. (c) Arne Pastoor

Die Gebäude sind von einer weitläufigen Parkanlage umgeben, viel Platz für den Rückzug und Stellen für Feuer, Champagner oder einfach nur den Blick in die Landschaft. Die Besitzer Barbara und Andreas Reinisch haben für das Golden Hill unter anderem die alte Substanz einer Hofstelle und eines Stallgebäudes fein anverwandelt sowie baulich stimmig erweitert. Das Freizeitangebot am goldenen Hügel ist umfangreich, man könnte sogar die eigenen Pferde mitnehmen.

Im Hintergrund ein Schloss

Von der Tiroler Grenze bei Scharnitz fährt man nur 20 Minuten bis zu einem, für bayerische Verhältnisse ziemlich ungewöhnlichen Tal. Das Elmautal ist eine schmale Sackgasse zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen und hat außer Bergen nur zwei Hotels zu bieten. Na ja, nur ist ziemlich untertrieben. Es sind zwei hochkarätige, berühmte Luxustempel, von denen eines das Schloss Kranzbach ist, das einem Innsbrucker Unternehmer gehört. Das Schloss ließ vor mehr als 100 Jahren eine britische Adlige bauen, hat es selbst aber nie bewohnt. Mittlerweile ist es größer und moderner geworden. Neueste Errungenschaft ist ein gut verstecktes Baumhaus nebenan im Wald. Ein Fall für stilbewusste Einsiedler oder besser Zweisiedler, die die große Terrasse, die Panoramafenster und die Badewanne für zwei zu schätzen wissen. Sonst stehen die Annehmlichkeiten des Hotels zur Verfügung und da vor allem der exzellente Spabereich.

Allein an der Weinstraße

Rückzug muss nicht nur ein zwangsverordneter Wechsel des Lebensstils sein. Das gibt es in einer gediegenen und komfortablen Version schon lang. Ein Beispiel dafür ist „Pures Leben“, was einfacher klingen mag, als es ist.

Der Stadl Wuggitz ist Teil der "Pures Leben"-Collection in der Südsteiermark. Günter Standl (www.guenterstandl.de)

Die elf Ferienhäuser in den südsteirischen Weinbergen sind puristisch und mit Sinn fürs Detail und Design eingerichtet. Das kann ein schlicht rustikales Holzhaus am Weinberg sein mit Panoramafenstern, Sofalandschaft und Pool vor der Terrasse, eine fein adaptierte Keusche oder ein renovierter Stadel mit Holzofen, Sauna und Naturbiotop. Das Frühstückskörberl wird frei Haus geliefert, Menüs auf Wunsch ebenfalls.