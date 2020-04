Pandemie und schwere Kämpfe: Libyen stürzt tiefer ins Chaos

Das Coronavirus hat das Bürgerkriegsland erreicht. Ausgerechnet jetzt eskalieren die Gefechte zwischen Regierung und General Haftar. Die Friedenskonferenz in Berlin vor drei Monaten hat wenig gebracht.

Es klang wie ein Märchen: Waffenruhe, Waffenembargo und Friedensverhandlungen sollten das seit Jahren vom Bürgerkrieg geplagte Libyen wieder auf Kurs bringen. Das jedenfalls kündigte Angela Merkel als Resultat des internationalen Gipfels in Berlin an. Zudem hatte die Kanzlerin im Jänner die Staatschefs Frankreichs, Russlands, der Türkei sowie Vertreter der UNO und der libyschen Konfliktparteien eingeladen. Es war ein ambitioniertes Unternehmen. Die Berlin-Konferenz und das Verhandlungsgeschick Merkels schienen das Unmögliche möglich gemacht zu haben. Der politische Prozess sollte in Libyen wieder in Gang kommen und den Krieg beenden. Aber Märchen werden selten wahr.