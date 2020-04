Ist Nordkoreas Diktator wirklich lebensgefährlich erkrankt?

Nachdem Kim Jong-un nicht an einer Feier teilnahm, brodelt die Gerüchteküche: Laut CNN befindet er sich nach einer Herzoperation in einem „kritischen Zustand“, andere Quellen sind vorsichtiger.

Es gibt recht viele nationale Feiertage in Nordkorea - aber nur wenige, bei denen Führer Kim Jong-un ohne triftigen Grund abwesend sein darf. Ein solcher Anlass ist zweifelsfrei der „Tag der Sonne“ am 15. April, bei dem das altstalinistische Regime den Geburtstag der Gründerherrschers Kim Il-sung zelebriert.



In diesem Jahr wurde nicht nur die offizielle Feier im Kumsusan-Palast - offenbar wegen der drohenden Corona-Gefahr - auf ein Minimum eingedampft. Vor allem aber fehlte der aktuelle Diktator und Enkel des 1994 verstorbenen Staatsgründers. In seinem Namen wurde ein großes Blumengesteck niedergelegt - das war alles. Von Kim Jong-un gab es keine Fotos wie sonst üblich.