Londoner Modewoche wird digital veranstaltet

(c) imago images/ZUMA Press (Dinendra Haria via www.imago-images.de)

Auch die Modeindustrie muss umdenken. Multimediale Plattformen sollen die Fashion Weeks ersetzten. Doch ob das gelingen wird?

Stars und Influencer in der Front Row, aufwendige Bühnenbilder und berühmte Models in den neuesten Kreationen auf dem Laufsteg. Ganz so wird es in naher und womöglich auch fernerer Zukunft bei den Fashion Weeks in den Modemetropolen nicht zugehen. Die London Fashion Week, die im Juni stattfindet, wird etwa komplett digital über die Bühne gehen, wie die Organisatoren nun mitteilten.

Ähnlich wie bereits in Shanghai und Moskau setzt man auf eine multimediale Aufbereitung der Modewoche, inklusive Interviews, Podcasts und digitale Showrooms die auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Caroline Rush, Geschäftsführerin des British Fashion Council (BFC) hofft darauf, dass die Krise auch Positives zutage fördert. Die Plattform soll „kulturelle Kommentare, Kreativität und den humorvollen Geist, für den die britische Mode und London bekannt sind“, umfassen, heißt es auf Instagram.

Das globale Schaufenster der Zukunft

"Indem wir eine kulturelle Fashion-Week-Plattform erstellen, setzen wir auf Innovationen, die unseren neuen Ansprüchen am besten gerecht werden und arbeiten daran, auch etwas umzusetzen, auf das wir als globales Schaufenster für Unternehmen auch in Zukunft aufbauen können."

Wie Modewochen in Zukunft aussehen können und ob das alte Modell nicht längst ausgedient hat, darüber haben sich in letzter Zeit immer mehr Designer und Modeexperten befasst.

Eine der Kernpunkte dabei ist etwa die Frage, wie sehr man Emotionen und Narrative ausschließlich digital umsetzten kann. Denn obwohl Modewochen wenig nachhaltig sind und exzessiv anmuten, haben sie doch das geschafft: Atmosphäre zu schaffen und zum Träumen anzuregen. Und genau davon leben die exklusiven Marken.

(chrile)