Jobs, nach denen in Österreich gerade gesucht wird

Die Arbeitslosenzahlen steigen, die Kurzarbeitsrate ist enorm. Ein Einblick, welche Jobs nachgefragt sind.

Die Corona-Krise hat Arbeitsmarkt und Wirtschaft radikal verändert. Branchen, wie Gastronomie, Hotellerie, Bau und Einzelhandel sind besonders betroffen sowie Arbeitnehmer mit niedriger Ausbildung, die wegen fehlender Möglichkeit zur Home-Office-Arbeit häufiger gekündigt werden oder in Kurzarbeit müssen. In gewissen Branchen hat sich die Nachfrage nach Personal jedoch vervielfacht. Besonders Lebensmittelhandel, Pflegebereich sowie der Security- und Lager/Logistiksektor suchen derzeit verstärkt nach Personal.

Bei der Jobsuche in Corona Zeiten sind spannende Trends zu erkennen.

Die Suchanfragen zu Homeoffice-Jobs hätten sich etwa verfünffacht, die Jobanfragen im Bereich Landwirtschaft und Erntehelfer sogar verzehnfacht, sagt Karl Edlbauer, Geschäftsführer der Job-Plattform hockify. Auch die Anfragen im Bereich Lebensmittelhandel sind mehr als doppelt so hoch wie noch vor Corona, während die Anfragen nach Jobs im restlichen Einzelhandel um 30 Prozent zurückgegangen sind. In dieses

Bild fügt sich auch die Lager und Logistikbranche, Suchanfragen in dieser Branche sind immerhin um 50 Prozent gestiegen.

„Lang gesuchtes Personal finden"

Auch in der Gastronomie und in der Hotellerie haben sich die Anfragen merkbar erhöht. In der derzeitigen Situation haben viele Personen genau in den oben genannten Branchen ihre Jobs verloren. Ein Grund, warum die Suchanfragen gestiegen sind, dazu dürfte die mediale Präsenz von Berufsgruppen wie Erntehelfer und Lebensmittelhandel diese Steigerung der Anfragen beeinflusst haben.

„Die aktuelle Arbeitsmarktsituation für viele Betriebe eine Chance,

lang gesuchtes Personal zu finden", sagt Edlbauer. “Es ist wichtig, jetzt Personal für die Zeit nach Corona zu suchen. Viele potentielle Kandidaten sind derzeit auf der Suche nach neuen Jobs.”