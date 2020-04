Bundesforste kauften Ufergrundstück am Wörthersee

500 Quadratmeter großer Uferstreifen soll wieder natürlichen Schilfgürtel erhalten.

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) haben in der Gemeinde Techelsberg (Bezirk Klagenfurt-Land) einen 500 Quadratmeter umfassenden Uferstreifen am Wörthersee gekauft. Wie ÖBf-Finanz- und Immobilienvorstand Georg Schöppl am Dienstag in einer Aussendung erklärte, soll in diesem Areal ein eigenes Naturschutzprojekt umgesetzt werden.

Das Grundstück, das von privat erworben wurde, ist weitgehend naturbelassen, mit Hilfe eines Schilfschutzzauns soll nun entlang der 200 Meter langen Uferlinie der natürliche Schilfgürtel wiederhergestellt werden. Dadurch soll der Lebensraum für die heimische Fauna und Flora verbessert werden, so Schöppl. Ins Flachwasser eingebrachte Baumteile schaffen zusätzlichen Unterschlupf für die schutzbedürftigen Jungfische. Schöppl erklärte, man sei bereit, für die Bewahrung der Natur am ohnehin stark verbauten Wörthersee auch finanzielle Mittel in die Hand zu nehmen. In Summe investieren die Bundesforste 400.000 Euro in das Vorhaben. Die Arbeiten im See werden voraussichtlich im Spätherbst 2020 stattfinden - wenn Fauna und Flora am und im Gewässer weitgehend ruhen.

Schilfschutzzaun gegen Boote

Gerade am Wörthersee sei laut dem Kärntner Institut für Seenforschung nur mehr rund ein Fünftel der Uferlinie als natürlich einzustufen, der Rest ist verbaut oder zumindest von Menschenhand beeinflusst. Das nun von den Bundesforsten gekaufte Grundstück das mit einer maximalen Breite von drei Metern an der Wörthersee-Bundesstraße verläuft, weist noch einen der wenigen ökologisch wertvollen Flachwasserbereiche auf. Die Röhrichtbestände im Uferbereich sind allerdings - wie an vielen andere Stellen im See - in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Mit verantwortlich dafür ist laut Experten der direkte Wellenschlag, der durch Motorboote und andere Wasserfahrzeuge ausgelöst wird. Deshalb wird ein rund 200 Meter langen Schilfschutzzaun im See gebaut, der die Wellen bricht und verhindert, dass Boote in die sensible Zone einfahren können.

Dafür werden rund 280 Holzpiloten aus unbehandeltem Lärchenholz in den See eingebracht und unter Wasser mit Brettern verbunden. Gleichzeitig werden sogenannte Raubäume (astreiche Baumteile) im flachen Uferbereich versenkt, um heranwachsenden Jungfischen zusätzlichen Schutz vor Raubfischen zu bieten. "Dann werden wir diesen Uferbereich ganz der Natur und ihren Bewohnern an und im Wasser überlassen", sagte Schöppl.