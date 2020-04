Millionenpleite in der Modebranche

Die Österreich-Tochter des insolventen italienischen Modekonzerns Stefanel ist ebenfalls zahlungunfähig.

Die Firma „Stefburg“ Mode-HandelsgmbH hat am Handelsgericht Wien den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt, berichtet der Glläubigerschutzverband Creditreform. Das Wiener Unternehmen wurde 1988 als Vertriebsgesellschaft des italienischen Modekonzern „Stefanel“ gegründet und beschäftigt sich mit dem Textileinzelhandel an neun Standorten.

Die Insolvenzursachen liegen im generellen Strukturwandel in der Modeindustrie und in der Konkurrenz durch den Online-Handel sowie in der Insolvenz des italienischen Mutterkonzerns im Vorjahr. Von der Pleite sind 52 Arbeitnehmer betroffen. Den Aktiva von rund 506.000 Euro stehen Passiva von sechs Millionen Euro gegenüber. Das Unternehmen soll geschlossen werden. Ein Sanierungsplan ist derzeit nicht angedacht.