Ein Stück Freiheit im Belvedere

Außenminister Alexander Schallenberg sprach im Marmorsaal des Belvedere nicht den Satz „Österreich ist frei“. Kein Festakt des Patriotismus und doch ein kleiner Freudentag.

Nichts dergleichen. Außenminister Alexander Schallenberg sprach im Marmorsaal des Belvedere nicht den Satz „Österreich ist frei“. Und er trat mit den Kollegen der Signatarmächte auch nicht auf den Balkon, um unter dem Jubel Zehntausender samt rot-weiß-roten Fähnchen die Urkunde der Befreiung zu präsentieren.

Kein Festakt des Patriotismus und doch ein kleiner Freudentag: Als die Wiener neulich ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit zurückerlangten, ging es beschaulicher zu als an den Iden des Mai 1955 – dem Tag der Staatsvertragszeremonie. Heuer markiert das historische Datum den Schulbeginn für sechs Wochen. Keine Touristenscharen und keine Schülergruppen also, die sich am Canaletto-Blick ergötzten. Nur ein paar Dutzend Jogger, Lustwandler und Flaneure, die ihre Runden im Park des Prinzen Eugen drehten, als das Belvedere nach wochenlanger Sperre wieder die Pforten öffnete.

An der Schließung der Bundesgärten in Wien waren nicht die Vier im Jeep schuld: nicht die Russen, nicht Briten und Franzosen – nicht einmal Donald Trump. Die Partei, der der Außenminister nahe steht, wird bei der Klärung der Schuldfrage eine Rolle spielen, gell Frau Minister Köstinger – jene Partei, die im Belvedere jahrelang einen Gedenkakt als Staatsvertragspartei zelebrieren pflegte. Spätestens im Wiener Wahlkampf wird es darob heiß hergehen zwischen Roten und Türkisen. Und wer soll dann den Schlichter spielen?

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

R[QE7QT]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2020)