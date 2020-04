Deutsche Polizei hielt Conchita am Flughafen fest

(c) imago images/Future Image (Nicole Kubelka via www.imago-ima)

Conchita Wurst bei der Premiere der TV-Show "Queen of Drags" im November 2019

Conchita ist Gast in der ProSieben-Show "The Masked Singer“. Am Montag wurde ihr zunächst die Einreise nach Deutschland verweigert.

Conchita ist heute, Dienstag, Abend Teil des prominenten Rateteams der ProSieben-Show "The Masked Singer" - doch beinahe wäre Österreichs Song-Contest-Siegerin nicht ins Studio nach Köln gekommen: Die deutsche Bundespolizei setzte sie am Montag nach der Einreise am Flughafen Düsseldorf fest, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Der Grund sind die geltenden Einreiseverbote im Zuge der Coronapandemie.

Demnach brachte auch die Vorlage des Arbeitsvertrag mit ProSieben zunächst keine Klarheit. Statt einer Übernachtung im Polizeigewahrsam und der Rücksendung nach Wien durfte Conchita nach längerer Beratschlagung dann kurz vor Mitternacht doch noch deutschen Boden betreten.

(APA)