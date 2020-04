Die Rückkehr der Vögel

In den letzten 20 ging die heimische Vogelpopulation um 40 Prozent zurück. Jetzt wurde erstmals der Rückgang aufgehalten, was allerdings mit Trockenheit und Brachflächen zu tun hat.

Plötzlich fallen sie uns wieder auf. Die Vögel sind irgendwie lauter, präsenter und vielfältiger. Was allerdings mehr am Beobachter als an den Vögel selbst liegen dürfte. Denn dass wir mehr Vögel wahrnehmen, hängt natürlich damit zusammen, dass die Geräuschquellen, die sie sonst übertönen, nun vorwiegend wegfallen, sei es das Auto oder das Flugzeug. Und dass wir die Natur jetzt in dieser seltsam ruhigen Zeit stärker wahrnehmen.Die Natur und auch die Vögel selbst lässt das eher unbeeindruckt. Von kurzfristigen Auswirkungen unseres geänderten Verhaltens auf sie ist wenig bekannt. Dafür braucht es längere Zeiträume, wie auch eine aktuelle Untersuchung von BirdLife Österreich zeigt. Diese allerdings passt ganz gut in das derzeitige Bild der (kurzen) Erholungsphase für die Natur.