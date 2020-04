Die neue Serie „The Midnight Gospel“ lässt auf Netflix einen Podcaster philosophierend von Planet zu Planet springen.

Es wirkt ja fast schon abgeschmackt, Bezüge zwischen Popkultur-Erzeugnissen und der laufenden Krisensituation herzustellen. Doch bei der Animationsserie „The Midnight Gospel“ dient sich der Vergleich wieder einmal stark an. Schließlich handelt sie von einem jungen Mann namens Clancy, der sein Dasein in Abgeschiedenheit fristet, als Inhaber eines intergalaktischen Wohnwagens. Draußen schlängelt sich ein atemberaubendes Landschaftspanorama wie ein Möbiusband durch den schimmernden Sternenhimmel. Doch unser Held zieht virtuelle Dimensionen vor.

Jeden Tag steckt er den Kopf in einen Multiversum-Simulator, der aussieht wie ein verkabelter Hintern. Und lässt sich in Form schrulliger Avatare auf Planeten schleudern, die kurz vor dem Untergang stehen. Die Abenteuer, die dort warten, sind eher Nebensache; denn Clancy ist „Spacecaster“ – und sucht vor allem nach spannenden Interviewpartnern.

Irrlichternde Konversationsstücke

Etwa den Präsidenten einer von Zombies bedrängten Nation, der mit ihm ohne Umschweife ins Gespräch kommt. Ein zwangloser Plausch über das Für und Wider von Drogen. Ist ihre Wirkung heilsam oder verderblich? Im Hintergrund tobt die Apokalypse, Monster wüten, Köpfe explodieren, doch der Tonfall der Unterhaltung bleibt gelassen. Spätestens an diesem Punkt wird klar, dass „The Midnight Gospel“ kein herkömmliches Animationsformat ist. Vielmehr die verspielte Bearbeitung irrlichternder Konversationsstücke, mit unverblümtem Hang zur psychedelischen Philosophie.

Eigentlich könnte man auf die Bildebene verzichten und sich die acht circa 20-minütigen Folgen der seit Montag auf Netflix verfügbaren Show beim Abwaschen anhören. Und tatsächlich: Basis fürs Palaver bilden Ausschnitte aus dem Podcast „The Duncan Trussell Family Hour“, dessen Urheber, der Comedian Trussell, der Hauptfigur seine Stimme leiht. Dass man trotzdem vor dem Bildschirm picken bleibt, liegt an den bonbonbunten Anderswelten, die ein Team von Zeichentrickstern rund um Multitalent Pendleton Ward aus dem Hut gezaubert hat.

Ward ist bekannt als Schöpfer der kultigen Kinderserie „Adventure Time“, deren fantasievolle, surreal angehauchte Eskapaden auch viele erwachsene Fans für sich gewinnen konnten. Hier lockert Ward die ästhetischen Zügel noch weiter, lässt seinen rosafarbenen Protagonisten durch kaleidoskopische Parallelrealitäten purzeln, die mit Anspielungen auf Animationsklassiker („Yellow Submarine“, „Ghost in the Shell“) gespickt sind. Der Stil ist gleichermaßen krude und detailversessen, die Szenerie oft grausam (es wird viel des blutigen Todes gestorben), aber nie verstörend – wie ein weich gezeichneter Fiebertraum.

Nette Gurus von nebenan

Schließlich ist alles Spiel, bloßes Beiwerk zu den Offenbarungen, die Trussell und Ward dem Publikum verkünden wollen. Recht schnell geht es in einschlägige Richtungen. Die Steckenpferde heißen Buddhismus und Spiritualität, wobei auch New-Age-Esoterik mehr als einmal touchiert wird. In naiv-kumpelhafter Manier schwatzt Clancy mit animierten Stellvertretern (Realität ist Illusion!) diverser Persönlichkeiten, die sich als nette Gurus von Nebenan gerieren, über Karma und Dharma, Meditation und Achtsamkeit, Sterbenmüssen und Loslassenkönnen.

Die saloppe Offenheit, mit der hier Drogentrips, spirituelle Praktiken und existenzielle Erfahrungen aller Art erörtert werden, betört und befremdet zugleich. Manche Sprüche bleiben hängen („Health is about perceiving and dealing with reality on reality's terms“), andere lassen die Augen rollen. Zudem wirkt das Ganze eminent antipolitisch: Der Kontrast zwischen ADHS-Chaoskulissen und tiefenentspanntem Quatschklub soll aufzeigen, dass persönliches Wachstum auch unter schwierigen Bedingungen möglich ist.

Es gerät aber sukzessive zur Selbstparodie (Stichwort: Verdrängung). Schön, dass Clancy im Laufe der Serie immer wieder auf Tatsachenböden geworfen wird: So verkommt dieses Mitternachtsevangelium nicht zur reinen Eso-Gebetsmühle. Am besten, man versteht es als Selbsthilfeseminar und Ratgeber für (reiz-)überflutete Gemüter − eine Märchenstunde für Millennials.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2020)