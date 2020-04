Covid-19 zwingt kleine Diebe ebenso wie die Organisierte Kriminalität dazu, sich auf neue Verbrechensformen zu konzentrieren.

In Zeiten der Corona-Pandemie, da Milliarden Menschen in der ganzen Welt gezwungen sind, in Quarantäne auszuharren, haben es vor allem Straßenkriminelle schwer. Aber das Verbrechertum zeichnete sich schon immer dadurch aus, dass es blitzschnell auf Veränderungen reagierte und sich neuen Situationen anpasste. Das ist derzeit nicht anders.